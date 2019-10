Etwa 500 Moscheen und Gebetshäuser öffnen am Donnerstag (03.10.2019) in Nordrhein-Westfalen ihre Türen und laden vor allem interessierte Nicht-Muslime ein. Ziel ist, den Dialog zu fördern und eventuelle Vorurteile abzubauen. Das diesjährige Motto lautet: " Menschen machen Heimat ". Was Heimat im speziellen für Muslime bedeutet, soll bei den zahlreichen Veranstaltungen diskutiert werden.

Mokka und Gebäck im Hinterhof

Neben großen Moscheen laden auch kleine Hinterhof-Gebetshäuser zum Dialog bei Mokka, Tee und Gebäck ein. So wollen sich die Gemeinden ihrer Nachbarschaft öffnen. Die türkische Zentralmoschee in Köln oder die Großmoschee in Duisburg-Marxloh bieten Führungen und Informationsveranstaltungen an. Kompetente Ansprechpartner berichten über den muslimischen Alltag und stehen auch für Fragen bereit.

Fahrrad-Tour mal anders

In Düsseldorf veranstaltet die AWO eine Fahrrad-Tour, bei der man die unterschiedlichen Gemeinden der Stadt im Schnelltempo kennenlernen kann. Auf der knapp 20 Kilometer langen Strecke entdecken die Teilnehmer auf der Nord-Süd-Achse der Stadt sowohl kleine, versteckte Gebetshäuser, als auch große, repräsentative Moscheen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. Erwartet wird, dass in den Gebetsräumen die Schuhe ausgezogen werden.