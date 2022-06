Das gibt es am Tag der Architektur in NRW zu entdecken

Alte Halle in neuem Glanz: Saniert und erweitert wurde die Stadthalle in Dinslaken. Die Aufgabe an die Architekten hieß "Revitalisierung". Ob das gelungen ist, können sich Besucher nicht nur am heutigen Tag der Architektur in NRW ansehen. Bis zu drei Veranstaltungen können in der neu gestalteten Halle stattfinden.