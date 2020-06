180 digitale Projekte zum Tag der Architektur

In digitalem Format präsentiert sich an diesem Wochenende auch der Tag der Architektur in Nordrhein-Westfalen. Wegen der noch anhaltenden Hygiene-Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sollen sich die rund 180 teilnehmenden Architekturprojekte aus 100 Städten in Videoclips, Podcasts oder auf ihrer Homepage vorstellen, wie die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen am Freitag (19.06.2020) in Düsseldorf mitteilte. Zudem legt die Kammer einen umfangreichen Katalog vor und veröffentlicht eine Online-Datenbank.

"Auch wenn aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen Besuche vor Ort in diesem Jahr leider nicht möglich sind, wünschen wir uns, dass der Tag der Architektur Menschen für aktuelle Architektur begeistert" , sagte der Präsident der Architektenkammer NRW, Ernst Uhing. Der Tag der Architektur sei eine gute Gelegenheit, neue und erneuerte Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung kennenzulernen. Zu sehen sind unter anderem Wohnhäuser, Bauwerke, Quartiere, Privatgärten und Parks.

Der Tag der Architektur jährt sich in NRW zum 25. Mal. In den vergangenen Jahren machten sich rund 25.000 Besucher auf den Weg, um sich über aktuelle Trends beim Bauen und Wohnen zu informieren.

Stand: 19.06.2020, 16:44