Geplanter Start im Februar

Zwischen der Tafel NRW und dem Verbraucherministerium müssten im Januar noch abschließende Gespräche geführt werden. Weilerswist hofft aber, dass ab dem 1. Februar 2020 die erste Tranche der Fördersumme ausbezahlt wird.

Ziel seien größere Lagermöglichkeiten für gespendete Tiefkühl-, Kühl- und Trockenwaren in Dortmund, Coesfeld/Münster, Aachen, Wuppertal, Dormagen und Köln. In der Tafel-Landeszentrale in Neuss soll eine Koordinationsstelle aufgebaut werden, die für die Verteilung der Waren an die sechs Lagerstätten zuständig ist.