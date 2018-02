So ist die Lage bei anderen Tafeln in NRW

Aachen

Bestürzt reagierte die Tafel in Aachen. " Es ist uns wichtig, dass wir uns davon klar davon distanzieren ", sagte die Vorsitzende Jutta Schlockermann. Den Unterton der Essener Entscheidung halte man für rassistisch. " Vom Bundesverband hätten wir uns mehr Distanzierung gewünscht. "

Köln

"Das entspricht nicht den Tafel-Prinzipien. So können wir nicht arbeiten" , sagt Karin Fürhaupter, Vorsitzende des Kölner Tafel e.V. Man helfe bedürftigen Menschen unabhängig von Religion oder Nationalität. "Nun kenne ich die Essener Verhältnisse nicht, aber wenn eine Kölner Ausgabestelle so handeln würde, würden wir sie nicht mehr beliefern." Wenn Bedürftige unhöflich werden oder sich vordrängeln, müsse man ihnen das klarmachen, sagt Fürhaupter. In Köln sei auch angedacht, spezielle Ausgabestellen für Senioren zu schaffen.

Oberhausen/Gelsenkirchen

Die Tafeln in Oberhausen und Gelsenkirchen reagieren mit Unverständnis auf die Essener Entscheidung. Man verlange zwar einen Nachweis der Bedürftigkeit, heißt es dort, es werde aber niemand ausgeschlossen. " Wir haben 64 Nationalitäten unter unseren ausländischen Mitbürgern ", so ein Helfer. " Wir nehmen alle so, wie sie kommen ."

