Essen nur für Deutsche? Debatte um Tafeln und Armut

Die erste Tafel wurde 1993 als ehrenamtliche Initiative in Berlin eingerichtet, um arme Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Die Bedürftigkeit muss meist nachgewiesen werden, mit einem Bescheid für eine Sozialleistung. Bei einem solchen Nachweis stellen die Tafeln oftmals eine Kundenkarte aus, mit der man dann in einen Tafel-Laden gehen kann. Immer wieder gibt es Kritik daran, warum in einem Sozialstaat wie der Bundesrepublik Initiativen wie die Tafeln überhaupt notwendig sind.