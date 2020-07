Sexueller Missbrauch - den Tätern auf der Spur

Da eine tiefe Auswertung der Geräte auch einen intensiven Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen bedeutet, muss nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von 2018 auch eine schwere Straftat vorliegen.

Auswertungstechnik muss ständig aktualisiert werden

Fabian Unucka arbeitet als IT -Forensiker bei Fast detect in München, einer privaten IT -Firma, die bei ähnlichen Straffällen wie in Bergisch Gladbach für Gerichte, Staatsanwaltschaften oder Polizeibehörden Gutachten erstellt oder nach Aufträgen Daten aus Geräten auslesen kann.

Für ihn liegt die größte Herausforderung darin, mit den Änderungen der Betriebssysteme der Geräte mitzuhalten und bei Apps auf dem neusten Stand zu bleiben, damit die ausgelesenen Daten einheitlich ausgewertet können.