Jeder Vierte greift in Deutschland regelmäßig zur Zigarette - häufig auf Kosten der eigenen Gesundheit. Jedes Jahr sterben 110.000 bis 140.000 Menschen an den Folgen des Rauchens, meldet das Deutsche Krebsforschungszentrum. Ärzte und Krankenkassen fordern daher seit langem ein Verbot für Tabakwerbung in Deutschland.

Die Unionsfraktion im Bundestag will am Dienstag (10.12.2019) über ihre Haltung zu einem Tabakwerbeverbot abstimmen. Demnach könnte es für "klassische" Tabakprodukte ein Verbot von Plakatwerbung ab 1. Januar 2022 geben. Für Tabakerhitzer soll ein "Außenwerbeverbot" ab 2023 gelten, für E-Zigaretten ab Januar 2024.