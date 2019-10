Vor UN-Gebäude in Genf: Syrer aus NRW zündet sich an

Ein zuletzt in Essen wohnhafter syrischer Kurde hat sich am europäischen Standort der Vereinten Nationen in Genf (Schweiz) mit Benzin übergossen und angezündet. Mit brennender Kleidung versuchte er am Mittwoch (23.10.2019), in das Gebäude des UN -Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) einzudringen, wie ein Sprecher sagte.

Der 31-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt in eine Spezialklinik für Brandopfer in das 60 Kilometer entfernte Lausanne geflogen. Über die Beweggründe des Mannes war zunächst nichts bekannt.

Sicherheitskräfte retteten das Leben des Mannes