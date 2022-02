Katholische Sexualmoral: Kommen nun Reformen - oder nicht?

Gelingt dies über den Synodalen Weg? Hierbei handelt es sich um ein Diskussionsforum, in dem Bischöfe und Laien gemeinsam Reformvorschläge für die katholische Kirche machen. Am Samstag ging in Frankfurt am Main die dritte Synodalversammlung zu Ende - beschlossen wurden weitreichende Reformen.

Keine arbeitsrechlichen Konsequenzen für kirchliche Mitarbeiter bei Scheidung

So soll unter anderem die Segnung homosexueller Paare möglich werden. Zudem sollen verheiratete Priester zugelassen werden, Frauen sollen als Diakoninnen tätig sein dürfen.