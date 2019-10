Bielefelder Synagoge: "Auch bei uns fehlte Polizei vor der Tür"

Zwei Tote, zwei Verletzte und ein Tatverdächtiger, der offenbar gezielt Juden in der Synagoge in Halle (Saale) umbringen wollte. Nach dem Anschlag am Mittwochmittag (09.10.2019) gibt es Kritik an der fehlenden Polizeipräsenz.

Auch in Bielefeld waren an Jom Kippur - dem höchsten jüdischen Feiertag - keine Beamten vor dem Gebäude, wie Irith Michelsohn, Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld, dem WDR am Donnerstag (10.10.2019) sagte.