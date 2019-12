Der Trend geht weiter: SUV sind in Deutschland sehr beliebt. Obwohl sie als „Panzer“ oder „Spritschlucker“ kritisiert werden, steigen die Verkaufszahlen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes haben sie in diesem Jahr zum ersten Mal die Million-Marke bei den Neuzulassungen geknackt.

Der WDR hat darüber mit dem Auto-Experten Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen gesprochen.

WDR: Herr Dudenhöffer, in Deutschland ist der nächste SUV-Rekord geknackt. Steigen die Verkaufszahlen weiter?

Ferdinand Dudenhöffer: Alle Indizien deuten darauf hin. Also es kann durchaus sein, dass im Jahr 2025 jeder zweite Neuwagen, der in Deutschland verkauft wird, ein SUV ist. Sie sind bei den Kunden unendlich beliebt. SUV sind auch nicht immer nur die großen Panzer, sondern es gibt auch die kleinen, die kompakten Fahrzeuge, die nur unwesentlich mehr verbrauchen als eine Standardlimousine.

WDR: Welchen Anteil haben denn die sogenannten Panzer?

Dudenhöffer: Die sind eigentlich fast vernachlässigbar. Das sind die besonders großen, schweren Fahrzeuge, zum Beispiel von Mercedes, der BMW X7 oder besonders große Range Rover. Die machen weniger als fünf Prozent aus. Aber daran reiben sich die meisten Menschen. Und das hat man immer als Bild im Kopf, wenn man an SUV denkt. Aber die Panzer sind wirklich eine Minderheit.

Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer

WDR: Auch wenn nicht alle SUV in die Kategorie „Panzer“ fallen, handelt es sich nicht um kleine Autos. Gerade hier in NRW ist es oft ziemlich eng. Welche Auswirkungen haben die steigenden Zahlen auf die Ballungsräume?

Dudenhöffer: Es ist natürlich so, dass ein SUV mehr Parkraum beansprucht. Wir schlagen vor, dass man in der Zukunft bei der Parkraumbewirtschaftung verschiedene Größen von Parkplätzen anbietet. Wer dann das größere Fahrzeug will, der bezahlt auch einen höheren Preis für seinen Parkplatz. Dadurch, dass man ökonomische Anreize setzt, balanciert sich dieses System zum Teil wieder aus.

WDR: Parkplätze sind ein Thema in den Städten, das Miteinander zum Beispiel mit Fahrrädern sorgt auch für Konflikte. Wird das nicht durch breite Autos verschärft?

Dudenhöffer: Das Risiko für Radfahrer wird bei breiten Autos größer, genauso wie durch Busse oder LKW. Die Lösung ist aus meiner Sicht aber nicht, SUV zu verbieten. Das wäre sehr schwer zu regulieren. Stattdessen müssen vernünftige Radwege eingerichtet werden. Das ist die Aufgabe der Kommunen, die seit zwanzig Jahren den öffentlichen Nahverkehr und die Radwege vernachlässigt haben.

Die Kommunalpolitik muss sich viel stärker um ihre Infrastruktur kümmern und die so ausbauen, dass es bürgergerecht wird. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn Köln Autos in seiner Innenstadt verbietet und dann kein Mensch mehr als Besucher nach Köln fährt. Der Dom ohne Besucher wäre langweilig.