SUV-Verkauf steigt noch weiter - trotz Klimadiskussion

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass der Verkauf von SUV den Markt für Elektroautos beflügeln werde. Wie das?

Ab 2020 dürfen Neuwagen in der EU nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer erzeugen - das entspreche 3,6 Liter Treibstoffverbrauch. Bisher lag die Grenze bei 130 Gramm. Hersteller, die große SUV s mit hohem CO2 Ausstoß verkaufen, müssten dafür entsprechend viele kleine Fahrzeuge, die weit unter 95 Gramm CO2 liegen, auf die Straße bringen, so Dudenhöffer.