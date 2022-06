Supermond: Am Dienstag ist der Vollmond besonders groß und hell

Lockere Bewölkung am Abend und in der Nacht

Am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch werden voraussichtlich nur wenige Wolken am Himmel sein, kleinere Wolkenlücken werden in ganz NRW immer wieder gute Sicht bieten. Etwa gegen 2 Uhr in der Nacht wird man wohl den besten Blick auf den Supermond haben. In Norddeutschland werden die Wolken dagegen dichter sein.

Wer den Supermond am Dienstag verpassen sollte, hat am 13. Juli die nächste Gelegenheit, einen Supermond zu sehen - dann ist der Mond der Erde sogar noch einige Kilometer näher.