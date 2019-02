Gut sichtbar aus der Stadt

"Auf ein Feld muss man sich für den aktuellen Supervollmond nicht stellen", sagt auch WDR-Wissenschaftsjournalist Jan Friese. "Das Schöne daran ist ja, dass er 30 Prozent heller ist, als ein gewöhnlicher Vollmond. " So könne man ihn auch bequem aus der Stadt oder sogar aus der eigenen Wohnung betrachten.

Zwar sei der Mond tatsächlich erst im Jahr 2026 der Erde so nah wie in der Nacht zu Mittwoch, "das ist aber nur eine Besonderheit auf dem Papier", sagt Friese. Denn schon im kommenden Jahr kommt der Erdtrabant auf 356.906 Kilometer an die Erde heran. Das sind nur 145 Kilometer mehr als der aktuelle Supermond. "Einen Unterschied kann man also nicht wirklich sehen", so der Experte.

Stand: 19.02.2019, 16:18