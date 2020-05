WDR aktuell: Was versteht man genau unter dem Begriff Superspreading?

Christina Sartori: Beim Superspreading kommen verschiedene Dinge zusammen: Die falsche Person ist zur falschen Zeit am falschen Ort und verhält sich falsch. So kann sie viele Menschen anstecken. Ein Beispiel: Wenn jemand gerade infektiös ist und dann ohne Mund-Nasen-Schutz in ein relativ volles Fitnessstudio geht, kann er viele andere infizieren. Der Begriff Superspreader, der häufig verwendet wird, ist aber eigentlich nicht richtig. Es muss auch eine unglückliche Situation dazu kommen.

WDR aktuell: Welche Rolle spielt Superspreading für die Pandemie?

Sartori: Zu vielen Ansteckungen kommt es beispielsweise bei so genannten Superspreading-Events. In verschiedenen, aktuellen Studien hat man festgestellt, dass das Coronavirus häufig - wenn auch nicht ausschließlich - so verbreitet wird.

WDR aktuell: Gibt es bekannte Fälle in NRW , bei denen besonders viele Personen angesteckt wurden?

Sartori: Die Karnevalssitzung in Gangelt kann man sicher als Superspreading-Event bezeichnen. Übrigens scheint es ein großer Unterschied zu sein, ob eine Veranstaltung drinnen oder draußen stattfindet. Praktisch alle Superspreading-Events, die man bislang ausgemacht hat, waren drinnen.

WDR aktuell: Was ist das Gefährliche am Superspreading?

Sartori: Es ist gefährlich, wenn man sich nicht darauf konzentriert, schnell zu handeln. Der Virologe Christian Drosten schlägt vor, dass alle Betroffenen direkt in Quarantäne sollten, wenn man den Hinweis hat, dass es zu einem Superspreading-Event gekommen sein könnte. Man dürfe dann keine Zeit verlieren - auch nicht mit testen.

WDR aktuell: Was könnte Superspreading für eine mögliche, zweite Infektionswelle bedeuten?

Sartori: Man hat nun eine wichtige Information mehr über das Virus - und kann die Maßnahmen besser anpassen. Beispielsweise, indem man das gute Wetter nutzt und Veranstaltungen vermehrt nach draußen verlegt. Zudem sollte sich jeder so verhalten, als ob er infiziert ist. Besonders ansteckend ist man nämlich an den Tagen, bevor man erste Symptome merkt. Und noch am Tag danach.

Die Fragen stellte Claudia Wiggenbröker.