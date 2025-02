Weit mehr als Sport - 7 Fakten für die Super-Bowl-Party

4. Taylor Swift singt nicht - und sorgt trotzdem für mehr Zuschauer

Superstar Taylor Swift mit Chiefs-Spieler Travis Kelce

Obwohl Singer-Songwriter-Superstar Taylor Swift im Stadion keine offizielle Funktion hat, wird die Freundin von Chiefs-Starspieler Travis Kelce ganz sicher wieder so viele Blicke und Kameras auf sich ziehen, dass einige Amerikaner wegen der zahlreichen Swift-Einblendungen ein Trinkspiel um die Pop-Ikone veranstalten werden: Eine Swift ist dabei ein Schnaps.

Stars wie Swift sorgen dafür, dass sich auch Menschen den Super Bowl ansehen, die sich eigentlich nicht besonders für Football interessieren. 2024 ging die "New York Times" von einem Publikumszugewinn von neun bis 16 Prozent aus - allein durch Swifts Anwesenheit.

5. Chicken Wings und Guacamole - es wird viel gegessen

Berühmt sind auch die enormen Mengen an Essen, die während der Übertragung des Super Bowls verzehrt werden. Nach Thanksgiving ist der Super Bowl der wichtigste Tag für die Lebensmittelindustrie. Besonders beliebt: Chicken Wings und Guacamole.

Nach Angaben eines US-Verbands für Hühnchenprodukte konsumierten die Amerikaner rund um das Final-Event 2024 fast 1,5 Milliarden Chicken Wings. Die Avocados für den Guacamole-Dip kommen überwiegend aus dem Nachbarland Mexiko. Laut dem dortigen Verband APEAM wurden in diesem Jahr 110.000 Tonnen Avocados - etwa 250 Millionen Stück - für den Super Bowl in die USA verschickt. 2024 waren es sogar noch 20.000 Tonnen mehr.

6. Groß, größer, Super Bowl ? Nicht ganz

Die NFL kündigt den Super Bowl regelmäßig als das meistgesehene TV-Ereignis an - das stimmt so aber nicht. Für den amerikanischen Markt könnte das zutreffen, global betrachtet wird der Super Bowl allerdings von einem Event deutlich in den Schatten gestellt: dem Finale der Fußball- WM . Beim Endspiel zwischen Frankreich und Argentinien in Katar schauten 2022 rund 1,5 Milliarden Menschen zu.

7. Trump als erster US-Präsident im Stadion

Als erster amtierender US-Präsident überhaupt hat sich auch Donald Trump in New Orleans angekündigt. Seine Vorgänger hatten von einem Besuch stets abgesehen, vor allem aufgrund der enormen Sicherheitsmaßnahmen, die dann nötig sind. Die Sicherheitsvorkehrungen in New Orleans sind ohnehin verschärft, nachdem ein Attentäter am 1. Januar mit einem Pick-up-Truck in eine Menschenmenge gerast war und dadurch 14 Menschen ums Leben kamen.

Die NFL hat angekündigt, im Finale auf den üblichen Slogan " End Racism " (" Stoppt Rassismus ") in der Endzone zu verzichten. Dies habe aber nichts mit dem Besuch von Trump zu tun. Stattdessen wird auf der einen Seite des Spielfelds " Choose Love " (" Entscheide dich für Liebe ") zu sehen sein, auf der anderen Seite " It takes all of us " (" Es braucht uns alle ").

Unsere Quellen: