Suizid in Gefängnissen: NRW stellt weitere Psychologen ein

Zahl der Selbstmorde hinter Gittern schwankt stark

Ein Langzeitvergleich zeigt den Angaben zufolge stark schwankende Zahlen: Die meisten Suizide hinter Gittern waren in den Jahren 1992 und 1997 mit jeweils 27 Fällen zu beklagen. Generell habe es in den 1990er Jahren und zur Jahrtausendwende mehrere Jahre mit mehr als 20 Suiziden in Haft gegeben - 2009 und 2015 waren es hingegen neun.