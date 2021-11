Jugendlicher stürzt nachts von Bauruine in Mönchengladbach

Der junge Mann habe zusammen mit anderen Jugendlichen am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht Fotos auf der Bauruine machen wollen und sei dabei in die Tiefe gefallen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Bei dem Sturz sechs Meter in die Tiefe verletzte er sich schwer.

Mit der Kettensäge zum Verletzten

Die Einsatzkräfte suchten zunächst in mehreren Trupps im Gebäude und der Umgebung nach dem Jugendlichen, vom Dach aus war er dann zu sehen. Die Einsatzkräfte mussten sich demnach mit der Kettensäge einen Weg zu ihm freischneiden. Der schwer Verletzte sei medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht worden. Zu seinem Alter und seinem Gesundheitszustand gab es zunächst keine Angaben.

Immer öfter bringen sich Menschen durch Fotos und Selfies an gefährlichen Orten in Lebensgefahr. Auch die Polizei warnt immer wieder vor allzu großem Leichtsinn für den einen spektakulären Schnappschuss.

