Auch Flugreisende bekamen die Folgen des Orkantiefs zu spüren. Am Flughafen Düsseldorf haben die Airlines nach etlichen Ausfällen am Sonntag für Montag 108 Flüge gestrichen. Am Flughafen Köln/Bonn fallen ebenfalls viele Flüge aus - 21 Starts und 21 Landungen waren am Morgen gestrichen.