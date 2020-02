Es bleibt unruhig in NRW - neues Sturmtief im Anflug

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf weitere stürmische Zeiten einstellen. Noch sind die Auswirkungen von Sturmtief "Sabine" nicht überwunden, doch schon jetzt warnen Meteorologen vor weiteren Wetterextremen in den kommenden Tagen. Am Sonntag (16.02.2020) droht ein neues Sturmtief, das seinen Höhepunkt wohl in der Nacht zum Montag erreichen wird.

Erneut orkanartige Böen