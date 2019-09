Sturmtief: Ausläufer von "Mortimer" streifen NRW

In ganz NRW sind am frühen Sonntagabend (29.09.2019) von der Eifel bis zum Niederrhein und im Rothaargebirge Sturmböen möglich, wenn Ausläufer des Sturmtiefs "Mortimer" Nordrhein-Westfalen erreichen. In Teilen von Sauerland und Eifel muss man laut dem WDR-Wetterstudio mit schweren Sturmböen rechnen.