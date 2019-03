Langsam steigende Temperaturen

Am Wochenende soll sich das Wetter leicht entspannen. Südwestliche Strömungen bringen wärmere Luft nach NRW . Am Freitag steigt die Temperatur auf 13, am Wochenende sogar auf 16 Grad. Es bleibe aber zunächst wechselhaft, so die WDR -Wetterexperten. Erst in der kommenden Woche werde sich das Wetter beruhigen.