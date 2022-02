Sturmschäden an Haus und Garten: Und jetzt?

Was tun, wenn ein Baum im Garten umgestürzt ist?

Umgestürzte Bäume liegen vor einem Haus in Aachen.

Da sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen und sich nicht allein an die Arbeit machen, das kann sonst gefährlich werden. Gerade wenn Bäume entwurzelt wurden, können sich starke Spannungen aufbauen, sodass sie sich unter Umständen sprunghaft wiederaufrichten. Am besten sucht man konkret nach Betrieben, die im Bereich Baumpflege oder Baumfällung tätig sind. In extremen Fällen sollte man die Feuerwehr anrufen.

Und wer bezahlt das?

Für gewöhnlich die Versicherung. René Hannak, Chef eines Baum-Betriebs in Hürth, empfiehlt, eine entsprechende Firma und die Versicherung zeitnah zu kontaktieren. Über viele Firmen, die umgestürzte Bäume beseitigen, komme man an einen Kostenvoranschlag für die Versicherung, um die Kostenübernahme abklären zu können. Kontaktiere man die Versicherung zu spät, sei nicht klar, ob oder wieviel sie zahlt. Grundsätzlich steht in vielen Versicherungsbedingungen, dass man sich bei Schäden schnellstmöglich melden muss.

Wie geht man mit abgebrochenen Ästen im Garten um?

Wer es sich selbst zutraut, kann sie vorsichtig aus den Baumkronen entfernen und gegebenenfalls eine Säge oder Gartenschere benutzen. Der Gärtner und Baum-Experte Thomas Ackermann rät gegenüber dem MDR , dabei nicht zögerlich zu sein. Angebrochene Äste könnten lebensgefährlich sein, wenn sie später noch herunterfallen. Wer sich unsicher ist, kann sich natürlich auch hier Hilfe bei Expertinnen und Experten suchen.

Ackermann empfiehlt außerdem bei kleinen Verletzungen an Bäumen, sie in Ruhe zu lassen. Dafür würden die Selbstheilungskräfte der Bäume ausreichen. Bei größeren Verletzungen sei es hingegen sinnvoll, die Bruchstelle gerade nachzuschneiden und dann zum Schutz vor Bakterien zu verschließen - zum Beispiel mit Baumwachs.