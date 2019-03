Sturm behindert Verkehr in NRW

Sturm lässt Lkw umkippen

Auf der A44 hat der Sturm kurz vor dem Dreieck Jackerath einen Lastwagen umgeweht. Für die Bergung ist voraussichtlich bis zum Mittag ein Fahrstreifen in Richtung Aachen gesperrt. Etwas weiter südlicher, auf der A4 am Kreuz Kerpen, stürzte ein Baum um und traf mindestens zwei Lkw . Auch die A4 wurde im Anschluss gesperrt, die Dauer ist laut Polizei noch nicht abzusehen. Die Lkw wurden am Vormittag bereits geborgen.

Am Kreuz Aachen gibt es zudem Probleme nach einem Lkw -Unfall in der Nacht. Der Laster steht auf der Leitplanke. Ein Kran zur Bergung kann wegen des Sturms nicht aufgebaut werden.

Ersatzverkehr bei der Bahn

Auch bei der Bahn gibt es Probleme mit umgestürzten Bäumen. Zwischen Dortmund und Iserlohn hat ein Zug einen umgestürzten Baum im Bereich Kalthof gerammt, die Strecke wurde nach Angaben der Feuerwehr gesperrt. Auch die Strecke zwischen Aachen und Düren ist vom Sturm betroffen und derzeit nur eingleisig befahrbar. Für die Regional-Express-Linien 1 und 9 wird Ersatzverkehr mit Bussen organisiert. Ein umgestürzter Baum behinderte am Vormittag zudem den Zugverkehr zwischen Düsseldorf-Eller MItte und Hilden. Dort kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen.

Verkehrsstörungen gab es auch im Münsterland und in Ostwestfalen. Die Eurobahn meldete Störungen und Zugausfälle zwischen Münster und Warburg und zwischen Lippstadt und Paderborn. Zwischen Soest und Paderborn musste wegen eines umgestürzten Baumes ein Busersatzverkehr eingerichtet werden, wie das Bahnunternehmen Abellio mitteilte.

Örtlich Windstärke 11 möglich

Bis weit in die Mittagsstunden hinein kann es immer wieder zu stürmischen Böen und Sturmböen von 65 bis 80 km/h (Windstärke 8 bis 9) aus Südwest kommen, wie WDR -Wetterexperte Stefan Laps am Morgen berichtete. In Schauern und Gewittern seien auch schwere Sturmböen von 90 bis 100 km/h (Windstärke 10) möglich - örtlich sogar orkanartige Böen um 110 km/h (Windstärke 11).

Im Laufe des Nachmittags lässt der Sturm von den Niederlanden her nach.