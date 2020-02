Sturmtief: So stark blies der Wind in NRW

Beaufort-Skala für die Klassifizierung der Windgeschwindigkeiten:

Windstärke 9 - Sturm - 75 bis 88 km/h

Windstärke 10 - schwerer Sturm - 89 bis 102 km/h

Windstärke 11 - orkanartiger Sturm - 103 bis 117 km/h

Windstärke 12 - Orkan - ab 118 km/h

Ausblick: Es bleibt stürmisch in NRW mit der Gefahr orkanartiger Böen in Schauern und in Gewittern. Nachmittags gibt es nur eine vorübergehende Wetterberuhigung, ab dem Abend folgt noch ein weiteres Sturmfeld.