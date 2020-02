Kann ich nach dem Sturmtief "Sabine" wieder in den Wald?

Sind die Stadtparks wieder sicher?

Ja. Seit Mittwoch sind alle Parks in den NRW-Städten wieder geöffnet. An einigen Orten, etwa im Wildpark in Düsseldorf oder im Westfalenpark in Dortmund dauerten die Aufräumarbeiten länger, aber auch dort versichern die Städte, dass keine erhöhte Gefahr mehr besteht.

In der Nacht zu Montag zieht allerdings schon das nächste Sturmtief auf. WDR -Wetterexpertin Milena Fuhrmann rechnet damit, dass es " auf jeden Fall noch mal sehr windig " wird. Der Sturm werde aber laut der bisherigen Prognosen weniger stark als "Sabine".

Wie finde ich verdeckte Schäden an Haus und Garten?

Hausbesitzer müssen Sturmschäden möglichst schnell beseitigen, damit niemand gefährdet wird. Das heißt: Auf dem Dach müssen alle Ziegel und Aufbauten noch fest sitzen. Das gleiche gilt für Fassadenverkleidungen, aber auch für Gartenzäune, Mauern und Bäume im Garten. Sollten die bei einem erneuten Sturm umstürzen, droht Ärger mit der Versicherung.

Außerdem können Sturmböen Wasser unter die Dachziegel und in den Dachstuhl getrieben haben. Wenn sich die Feuchtigkeit im Innern festsetzt, etwa in der Wärmedämmung, kann sich Schimmel bilden. Feuchte Stellen am Dach sollten sie deshalb unbedingt kontrollieren und reparieren lassen.