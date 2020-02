Sturmtief "Sabine" in NRW - Liveticker

Annullierte Flüge, Einschränkungen im Verkehr, abgesagte Großveranstaltungen - über die aktuellen Entwicklungen rund um Sturmtief "Sabine" berichten wir hier im Liveticker.

13:58 Uhr: Auch in Südwestfalen reihenweise Absagen: Betroffen ist vor allem der Sport- und Kulturveranstaltungen.

13.50 Uhr: Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat sämtliche Sonntagsspiele ab 14 Uhr abgesagt.

13.46 Uhr: Am Nachmittag wird die Stadt Aachen entscheiden, ob am Montag die Müllabfuhr fahren darf oder Sportplätze ganz geschlossen werden. Auch die ASEAG Busse in Aachen und Städteregion warnen schon jetzt vor Verspätungen, Umleitungen oder Ausfällen.