Sturmtief "Sabine" nimmt Kurs auf NRW

Orkanböen mit bis zu 140 Stundenkilometern

Am Abend und in der Nacht sind im Tiefland Orkanböen von 110 bis etwa 140 Kilometer in der Stunde möglich. Dazu kommen zunächst am Niederrhein und im Münsterland auch noch Starkregen und Gewitter. Wenige Stunden nach Mitternacht auch in der Eifel, im Siegerland und im Hochsauerland.