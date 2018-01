So wurden Eltern in Aachen aufgefordert, ihre Kinder wenn möglich abzuholen. " Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit und konnte noch umdrehen ", sagte der Vater eines Grundschulkindes dem WDR. Er bemängelte, dass man nicht schon am Morgen vor einem vorzeitigen Unterrichtsende gewarnt wurde: " Für anderthalb Stunden zur Schule zu gehen, ist nicht unbedingt sinnvoll. "

Ministerin übt Kritik

Schulministerin Yvonne Gebauer

Auch Schulministerin Yvonne Gebauer reagierte mit Unverständnis. " Jetzt in der Hochphase des Sturms die Kinder abzuholen, ist natürlich sicherlich nicht glücklich ", sagte die FDP -Politikerin dem WDR. Es sei seit Mittwoch bekannt gewesen, dass der Sturm komme. " Da wäre es glücklicher, dass gebe ich unumwunden zu, wenn hier frühzeitig Entscheidungen getroffen worden wären ", sagte Gebauer.

Unterrichtsende nach ein oder zwei Stunden

In Neuss wurden stadtweit die Schulen geschlossen, der Beschluss dazu wurde Mittwochabend bekannt gegeben. Auch in Essen bot die Stadtverwaltung Eltern an, ihre Kinder abzuholen. In Düsseldorf wurde von Feuerwehr und Schulträgern empfohlen, die Schüler bis spätestens 10.30 Uhr nach Hause zu schicken. Kinder, die nicht abgeholt würden, könnten in der Schule bleiben, bis ein gefahrloser Heimweg möglich ist.

In Mönchengladbach wird Schülern empfohlen, bis zum Abklingen des Sturms in den Schulgebäuden zu bleiben. Eltern könnten aber jederzeit die Kinder auf eigene Gefahr abholen. In Münster beendeten viele Gymnasien den Unterricht schon um neun Uhr, um den Schülern einen sicheren Heimweg zu ermöglichen.

Eltern konnten entscheiden, ob Kinder zur Schule gehen

Schulministerin Gebauer wies auf die geltende Rechtslage hin. Zum einen könnten Eltern für sich entscheiden, ihr Kind zuhause zu lassen. Zudem könnten Schulleitungen und Träger den Unterricht vorzeitig beenden und Schulen schließen. Kinder, die nicht abgeholt werden könnten, müssten in der Schule bleiben.