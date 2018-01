Der Orkan "Friederike" hat den Bahnverkehr in NRW massiv beeinträchtigt. Seit Donnerstagmittag (18.01.2018) fahren in NRW keine Züge mehr, die Bahn hat den Fernverkehr am Nachmittag sogar bundesweit eingestellt. Bahn-Kunden mussten damit - so sie denn konnten - auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Neben Ersatzbussen stellte die Bahn vielen Reisenden Taxi- oder auch Hotelgutscheine zur Verfügung.