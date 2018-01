"Friederike": Aufräumen nach dem Orkan

Am Niederrhein sind nach ersten Schätzungen des Regionalforstamtes Niederrhein bis zu 200.000 Bäume umgekippt – die meisten davon im Kreis Kleve. Für mehrere größere Gebiete wie den Hochsauerlandkreis und den Kreis Soest wurden Waldbetretungsverbote verhängt. Auch viele Friedhöfe, Parks und Sportanlagen sind noch dicht.

Noch 100 Haushalte ohne Strom

Am Freitagmittag waren im Versorgungsgebiet des Stromnetzbetreibers Westnetz weiterhin rund 100 Haushalte im Münsterland und im Siegerland ohne Strom. Sie sollten bis spätestens Freitagabend wieder am Stromnetz sein, sagte ein Unternehmenssprecher.

Die meisten Schulen haben geöffnet