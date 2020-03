Sturm-Bilanz: Viele Feuerwehreinsätze in NRW

Bäume stürzen um

Im Mönchengladbacher Ortsteil Heyden musste ein Restaurant schließen, weil eine etwa 25 Meter hohe Linde in einem Nachbargarten gebrochen und in die Astgabel eines Kirschbaumes gestürzt war.

In Mülheim an der Ruhr geriet durch den Sturm ein Baum in Schieflage und drohte auf ein Wohnhaus zu stürzen. In Ratingen riss der Wind an einem Firmengebäude einen Teil eines Flachdachs los. In Krefeld arbeitete die Feuerwehr nach eigenen Angaben innerhalb von zwei Stunden 25 Einsätze ab, etwa wegen eines umgestürzten Baugerüsts.

Dachpfannen abgetragen

Auf der Länge einer gesamten Straße trug der Sturm im Neusser Stadtteil Grimlinghausen Dachpfannen ab. Insgesamt seien elf Häuser beschädigt worden, teilte die Feuerwehr mit.

In Gangelt sorgten die Sturmböen für einen vorübergehenden Stromausfall. Dort war an einer Landstraße ein Ast abgeknickt und hatte eine Freileitung vom Mast gerissen.

Sturmschäden im Bergischen Land

Auch das Bergische Land wurde vom Sturm nicht verschont. 15 Mal rückte die Feuerwehr in Wuppertal aus, vier Mal in Solingen. Grund waren vor allem umgeknickte Bäume und große Äste.

Stand: 01.03.2020, 15:21