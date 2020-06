Finanzhilfe für Studierende: "Ich musste mir für alles Geld leihen"

Internetanschluss gekündigt, um Geld zu sparen

Nawid Nabisada hatte als Barkeeper gearbeitet und von dem Geld, was er damit verdient hat, kam er gerade so über die Runden. Als die Corona-Beschränkungen kamen, verlor er seinen Job in der Bar und er musste sich Geld leihen - für die Miete, die Krankenversicherung, eigentlich für alles.

Einen Internetanschluss hat Nawid Nabisada im Moment auch nicht, den hat er vor drei Monaten auch gekündigt: " Ich konnte mich entscheiden, ob der Anschluss verlängert oder gekündigt werden soll. Da hab ich erst mal gekündigt, um Geld zu sparen ."

Nawid Nabisada findet es eigentlich gut, dass Studenten in finanzieller Not endlich auch Hilfe bekommen. Einen KfW -Studienkredit mit 0 Prozent Zinsen gibt es zwar seit Mai, der muss aber zurückgezahlt werden. Die Überbrückungshilfe soll es erst mal für drei Monate geben, bis August. Für Nawid reicht das leider nicht. " Von 500 Euro kann ich gerade so meine Miete zahlen, meine Versicherung und vielleicht noch den Strom. Aber leben kann ich davon nicht. "

"Die 500 Euro werden nicht reichen"