Richtig teuer kann's übrigens in Münster werden: Dort liegt die maximale Warmmiete nach Angaben des Studierendenwerkes bei 2.022,10 Euro pro Monat, allerdings für eine Sechs-Zimmer-Wohnung.

Zu wenig Wohnraum für zu viele Studenten

Alle Studierendenwerke in NRW bieten insgesamt 38.882 Wohnplätze an - und damit immer noch deutlich weniger, als benötigt werden. "Bezahlbarer Wohnraum für Studierende ist vielerorts Mangelware" , kritisiert Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks ( DSW ). So wäre die Zahl der staatlich geförderten Studienplätze seit 2007 zwar um 48 Prozent gestiegen, die Zahl der staatlich geförderten Wohnheimplätze aber nur um acht Prozent.

"Wir vermissen immer noch bitter einen Bund-Länder-Hochschulsozialpakt zum Ausbau der sozialen Infrastruktur um die Hochschulen , insbesondere zum Neubau und Erhalt der Wohnheim-Kapazitäten der Studenten- und Studierendenwerke" , so Achim Meyer auf der Heyde. Derzeit befinden sich bei den Studierendenwerken NRW 1.094 Wohnplätze im Bau und weitere 974 in Planung.

NRW liegt bundesweit im Mittelfeld

Zählt man zu den Wohnplätzen der Studierendenwerke noch den öffentlich geförderten Wohnraum in privater Trägerschaft ( z.B. Privatzimmerförderung), so standen im Jahr 2018 insgesamt 50.381 Unterkünfte für Studierende in NRW zur Verfügung. Rein rechnerisch ergab sich damit bei einer Studierendenzahl von 614.022 eine Unterbringungsquote in NRW von 8,21 Prozent.