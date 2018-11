Immer mehr Frauen in NRW sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Dies bestätigt eine Studie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, die am Donnerstag (08.11.2018) vorgestellt wurde. Demnach waren zum Stichtag 30. Juni 2017 9.524 der 32.286 obdachlos gemeldeten Menschen in NRW weiblich. Das sind 30,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum (Stichtag: 30.06.2016). Insgesamt stieg die Zahl der Wohnungslosen um 28,9 Prozent.