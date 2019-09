Ermittlungen gegen 4.000 Polizisten

Laut amtlicher Statistik wird gegen rund 4.000 Polizisten Jahr für Jahr von den Staatsanwaltschaften ermittelt - wegen 2.000 Verdachtsfällen illegaler Polizeigewalt. Das ist das sogenannte Hellfeld. "Hellfeld" bezeichnet alle bekannt gewordenen Vorfälle. Das "Dunkelfeld" bezieht sich auf die nicht registrierten Vorfälle.