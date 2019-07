Todesrisiko Motorrad: Wie kann man sich schützen?

Die Gefahr bei einem Motorradunfall zu sterben ist 21mal so hoch wie bei einem Autounfall. Das besagt eine am Dienstag (30.07.2019) in Münster vorgestellte Studie des Verbands der deutschen Versicherer.

Deutschlandweit sind im vergangenen Jahr 619 Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen, jeder fünfte Verkehrstote war Biker. Mehr als zehntausend Motorradfahrer wurden schwer verletzt.

Wie kann spezielle Motorradkleidung vor tödlichen Verletzungen schützen?

Das ist abhängig von der Geschwindigkeit bei einem Verkehrsunfall:

- Bis Tempo von 25 km/Std. bietet "normale" Motorradkleidung wie Jacke und Hose mit Schutzpolstern, Handschuhe und Helm Schutz.

- Bis Tempo 50 km/Std. können Airbag-Jacken das Schlimmste verhindern, die Forscher fordern aber verbesserte Airbag-Jacken.

- Ab Tempo 70 km/Std. kann auch noch so gute Motorradkleidung nicht vor schwersten Verletzungen schützen.

Was ist gefährlicher – alleine zu fahren oder in der Gruppe?

Nach der Studie sind Motorradfahrer in Gruppen nicht gefährdeter als Einzelfahrer. Aber die Unfallursachen sind oft sehr unterschiedlich:

- Einzelfahrer haben häufiger Zusammenstöße mit anderen Fahrzeugen, zum Beispiel an Kreuzungen.

- Gruppenfahrer riskieren häufiger Zusammenstöße mit anderen Motorrädern. Häufige Unfallursache: Zu geringe Sicherheitsabstände.

Was fordern die Unfallforscher?

- Motorradfahrer sollten regelmäßige Fahrsicherheitstrainings absolvieren.

- Die Schutzkleidung muss verbessert werden.

- Leitplanken auf der Straße sollten mit Unterfahrschutz ausgestattet werden, allerdings bietet auch das keinen sicheren Schutz.