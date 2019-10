Studie: NRW bei sozialer Teilhabe nur Mittelmaß

Bildungshilfen für Kinder aus finanziell schwachen Familien kommen in NRW kaum an. Laut einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zum Bildungs- und Teilhabepaket, die am Dienstag (08.10.2019) veröffentlicht wurde, schneidet NRW mit nur 15,2 Prozent erreichten Kindern und Jugendlichen schlecht ab.

Regionale Förder-Kluft

Mit dem Bildungspaket sollen Kinder aus einkommensschwachen Familien sozio-kulturell gefördert werden. Bundesweit würden ebenfalls lediglich 15 Prozent derjenigen Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 15 Jahren erreicht, denen Teilhabeleistungen zustehen. Während im Saarland nur 7,6 Prozent gefördert werden, sind es in Schleswig-Holstein 45,3 Prozent.