Studie: Menschen verlassen Großstädte und ziehen ins Umland

Stand: 19.10.2022, 11:39 Uhr

Die Großstädte in Deutschland verlieren laut einer Studie zunehmend Einwohner an das Umland. Die Stadt Köln ist danach am drittstärksten betroffen. Ein Grund: Es fehlen bezahlbare Wohnungen.