Studie: Mittelstand in NRW hat Sorgen und wird vorsichtiger

Sorgen um die Konjunktur verderben auch Mittelständlern in NRW zunehmend die Laune und machen die Unternehmen vorsichtiger bei Investitionen und neuen Arbeitsplätzen. Die Stimmung habe sich insgesamt eingetrübt, heißt es im aktuellen "Mittelstandsbarometer" der Beratungsgesellschaft EY , aus dem die Deutsche Presse-Agentur am Freitag (24.01.2020) zitiert. Aus NRW wurden dafür 320 Unternehmen befragt.

Weniger Zufriedenheit

Immerhin rund jeder neunte Mittelständler in NRW (elf Prozent) bezeichnet die eigene Geschäftslage als schlecht oder eher schlecht – vor einem Jahr lag dieser Anteil bei nur einem Prozent. Gleichzeitig sinkt der Anteil derer, die uneingeschränkt zufrieden sind, von 68 auf 49 Prozent – das sind deutlich weniger als im bundesweiten Durchschnitt (57 Prozent).