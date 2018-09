Die Menschen in NRW bilden sich einer Studie zufolge nur selten weiter. Etwas mehr als jeder Zehnte ab 25 Jahren hat dem "Weiterbildungsatlas 2018" zufolge im Jahr 2015 an einer allgemeinen oder beruflichen Weiterbildung teilgenommen, teilte die Gütersloher Bertelsmann-Stiftung am Dienstag (25.09.2018) mit.

Das waren weniger als im Bundesdurchschnitt (12,2 Prozent). Auffällig: Vor allem Geringqualifizierte bilden sich kaum weiter (4,5 Prozent). Auch unter den von Armut bedrohten Menschen nehmen nur wenige an Weiterbildungen teil (6,3 Prozent).