Jugendstudie: Junge Generation im Dauer-Krisenmodus

Das hängt laut Studie auch damit zusammen, dass junge Menschen durch die Corona-Pandemie wichtigen Rückhalt verloren haben, weil sie Freundschaften nicht so leben konnten, wie sie sich das gewünscht hätten.

Wunsch nach mehr Wissen und Kompetenzen

Die Studie soll aber nicht nur ein Bild der schwierigen Lage zeichnen, sondern auch den Blick darauf lenken, was junge Menschen an Unterstützung erwarten, um mit Krisen besser umgehen zu können. Ein Wunsch: Mehr Angebote für psychologische Unterstützung, Coaching oder Mentoring. Und ein Unterricht an Schulen, in dem sie nicht nur Inhalte lernen, sondern auch Umgang mit Stress und Selbstorganisation.

"Ein ganz zentrales Thema für junge Menschen: Wir wollen mehr Finanzkompetenz." Simon Schnetzer, Jugendforscher

Mit Blick auf die Zukunft weiß die Generation Z, wie wichtige es ist, gut mit Finanzen umzugehen. Und auch hier wünschen sie sich eine Ausbildung, die ihnen nicht nur hilft, die Steuererklärung auszufüllen, sondern die ihnen Kontrolle zurückgibt. Kontrolle über die eigene finanzielle Absicherung für jetzt und für später.