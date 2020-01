Für die Studie "Kriminalität in der modernen Stadt" beobachteten die Wissenschaftler um den Kriminologen Klaus Boers und den Soziologen Jost Reinecke seit 2002 rund 3.000 Personen in Duisburg. In festgelegten Zeitabständen befragten sie die Teilnehmer zwischen deren 13. und 30. Lebensjahr zu selbst begangenen Straftaten, Einstellungen, Werten und Lebensstilen.