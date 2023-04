Jeder Zehnte ist arbeitssüchtig – und das hat Folgen

Zum Teil komme der Zwang zu Arbeiten dabei aus den Betroffenen selber, teils werde er aber auch durch die Betriebskultur beeinflusst. Etwa durch nicht ausreichende Regenerationszeiten im Feierabend oder am Wochenende. " Das steigert sich dann so ein bisschen hoch. Wenn man quasi eh angetrieben ist hart zu arbeiten und dann noch eine Kultur hat wo das so befördert wird, dann macht man es den Personen, die so eine Neigung dazu haben, schwer sich davon abzugrenzen ", erläutert van Berk.

Arbeitgeber sollten Vorsorge treffen

Damit es soweit erst gar nicht kommt, sollten den Autoren der Studie zufolge Arbeitgeber auch ausreichend Freiräume lassen und nicht etwa noch abends oder am Wochenende Emails verschicken. Formal existierende Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit seien durch die Digitalisierung teilweise eingerissen.