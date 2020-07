Wenig Frauen in Chefetagen kommunaler Firmen in NRW

In den Führungspositionen von kommunalen Unternehmen wie Stadtwerken oder Krankenhäusern sind Frauen eher selten. Gerade einmal knapp 14 Prozent der 259 Top-Management-Stellen waren in NRW im Frühjahr weiblich besetzt.

Das geht aus einer Auswertung der Zeppelin-Universität Friedrichshafen hervor, die am Dienstag (14.07.2020) veröffentlicht wurde.

Damit belegt der Westen den viertletzten Platz unter den Bundesländern. Lediglich Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz stehen noch schlechter da.

Ostdeutschland mit mehr Führungs-Frauen

Anders sieht es dagegen in den ostdeutschen Bundesländern aus. In Sachsen und Thüringen ist fast jede vierte Position dieser Art mit einer Frau besetzt. " Insgesamt zeigt sich demnach weiterhin ein deutliches Gefälle zwischen Ost und West, das sich aber im Vergleich zu den Vorjahren weiter verringert hat ", heißt es in der Studie.

Im Schnitt lag der Frauenanteil bundesweit bei knapp 20 Prozent. Er stieg damit im Jahresvergleich leicht um 0,4 Prozent.