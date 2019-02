Jedes vierte Kind in NRW ist chronisch krank

Etwa jedes vierte Kind in Nordrhein-Westfalen ist einer aktuellen Untersuchung zufolge körperlich chronisch krank. Am häufigsten leiden die betroffenen Kinder oder Jugendlichen unter Neurodermitis und Asthma, gefolgt von Heuschnupfen und entzündlichen Darmerkrankungen. Das geht aus dem ersten Kinder- und Jugendreport der Krankenkasse DAK für NRW hervor, der am Mittwoch (06.02.2019) in Düsseldorf vorgestellt werden soll.