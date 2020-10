Studie: 70 Prozent der jungen Frauen online beleidigt oder belästigt

Die Kinderrechtsorganisation hat weltweit mehr als 14.000 Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren nach ihren Erfahrungen im Netz befragt. Demnach erleben in Deutschland 70 Prozent der Befragten Bedrohungen, Beleidigungen und Diskriminierung in den sozialen Medien, so die Studie. Die Formen der Belästigung seien dabei ganz unterschiedlich: Beschimpfungen, persönliche Demütigungen, Stalking oder auch die Androhung physischer Gewalt.

Psychische Folgen und Probleme in der Schule

" Die Ergebnisse des Mädchenberichts zeigen, wie machtlos sich viele Mädchen und junge Frauen in sozialen Netzwerken fühlen ", sagt Maike Röttger, Vorsitzende der Geschäftsführung von Plan International Deutschland.

Knapp 20 Prozent der Befragten berichten, sie hätten nach solchen Erfahrungen in der Schule verschlechtert und psychische Probleme. Jede zweite Befragte gibt außerdem an, dass sie in den sozialen Medien häufiger Belästigungen erlebten als auf der Straße.