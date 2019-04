Armut ist in Deutschland vor allem ein Problem in Großstädten. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung, die am Dienstag (02.04.2019) veröffentlicht wurde. Während deutschlandweit zehn Prozent der Menschen Sozialleistungen empfangen, sind es in Großstädten 14 Prozent.

Großes Problem im Ruhrgebiet

Unter den Großstädten, in denen Armut besonders stark zugenommen hat, führt die Studie alle 13 Ruhrgebiets-Großstädte auf. Hier sei der Strukturwandel noch nicht vollständig bewältigt, heißt es von der Stiftung aus Gütersloh. Anders als in Ostdeutschland. Die Lebensverhältnisse hätten sich in ostdeutschen Großstädten weiter an das Westniveau angeglichen. Durch "Migration" und eine Wirtschaft, "die anzieht" , gebe es inzwischen "bessere Einkommensmöglichkeiten" , sagt Kirsten Witte von der Bertelsmann-Stiftung.

Großstädter beobachten mehr Armut

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Die Bevölkerung in Großstädten nimmt Armut als Phänomen der Gesellschaft viel stärker wahr als Kleinstädter. Bei einer Umfrage des Instituts Kantar Emnid aus dem Jahr 2018 kam heraus, dass fast jeder Zweite ( 46 Prozent) davon ausgeht, dass die Armut in den vergangenen zehn Jahren gestiegen ist. In den kleineren Städten bewertet das nur jeder Dritte (34 Prozent) so.