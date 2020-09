Studie: Hohe Dunkelziffer bei Judenfeindlichkeit in NRW

Judenfeindliche Vorfälle werden einer Analyse zufolge in Nordrhein-Westfalen zum Teil nicht strafrechtlich registriert. Die Studie im Auftrag der Antisemitismusbeauftragten des Landes, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, wurde am Montag in Düsseldorf vorgestellt.